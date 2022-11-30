Михаил Кокляев вызвал Александра Емельяненко на баскетбольный баттл

Известный стронгмен Михаил Кокляев вызвал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на баскетбольный баттл.

«29 ноября – ровно 3 года, как мы выходили на поединок с Александром Емельяненко. Александр, ты и я – здесь, на паркете, в 33. А можно и в любую игру, которая связана с баскетболом. Можно и в сам баскетбол, приглашай своих друзей, я приглашу своих», – заявил Кокляев в эфире ШОУ в VK перед матчем в лиге ВТБ между МБА и «Самарой».

В 2019 году состоялся боксерский поединок между Кокляевым и Емельяненко, который завершился победой Александра нокаутом в первом раунде.

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