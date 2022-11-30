Михаил Кокляев вызвал Александра Емельяненко на баскетбольный баттл

Теги Александр Емельяненко Единая лига ВТБ Самара Михаил Кокляев МБА Баскетбол

Известный стронгмен Михаил Кокляев вызвал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на баскетбольный баттл.

«29 ноября – ровно 3 года, как мы выходили на поединок с Александром Емельяненко. Александр, ты и я – здесь, на паркете, в 33. А можно и в любую игру, которая связана с баскетболом. Можно и в сам баскетбол, приглашай своих друзей, я приглашу своих», – заявил Кокляев в эфире МБА ШОУ в VK перед матчем в Единой лиге ВТБ между МБА и «Самарой».

В 2019 году состоялся боксерский поединок между Кокляевым и Емельяненко, который завершился победой Александра нокаутом в первом раунде.

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные