«У меня рентгеновское зрение». Маркус Смарт установил личный рекорд по передачам

Разыгрывающий в матче против (140:105) обновил личный рекорд по передачам в одной игре – 15.

После матча игрок ответил, как ему удается так хорошо видеть площадку.

«У меня рентгеновское зрение.

Я стараюсь доставить мяч в нужное время, когда партнер хочет его получить, и туда, куда он хочет его получить, чтобы набрать легкие очки. Таким образом я повышаю всем уверенность в себе. Когда игроки уверены, они больше стараются на обеих сторонах площадки.

У нас много отличных игроков, и моя задача заключается в том, чтобы отдавать им передачи», – сказал Смарт.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков