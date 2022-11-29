Владельцы клубов выступают против идеи с увеличением числа участников всех звезд.

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказался за добавление дополнительных игроков для участия в Матчах звезд, но отметил при этом, что владельцы «выступают против этого».

Аргументация с точки зрения боссов клубов сводится к денежному вопросу, поскольку в контрактах многих звезд прописаны бонусы, привязанные к вызовам на Матчах звезд.

В прошлом сезоне капитанами на Матче звезд были Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт, они выбрали составы своих команд из 22 игроков.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»