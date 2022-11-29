«Бостон» в 7-м матче подряд забрасывает 16 и более 3-очковых. Это повторение рекорда НБА

«Селтикс» в понедельник крупно обыграли «Хорнетс» (140:105), реализовав 24 из 52 дальних бросков.

«Бостон» в седьмой игре подряд забрасывает 16 и более 3-очковых. Это повторение рекорда .

Десять дальних попаданий пришлись на первую четверть, что стало повторением клубного рекорда для отдельной 12-минутки.

Игроки «Селтикс» общими усилиями отдали 40 передач, став первой командой в сезоне, которая достигла этой отметки. е баскетболисты последний раз добивались такого результата 10 декабря 2008 года.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?