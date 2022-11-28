Франц Вагнер ввел мяч в игру от спины игрока «Сиксерс» и набрал легкие два очка
Форвард «Мэджик» Франц Вагнер удачно разобрался в эпизоде матча с «Сиксерс» (103:133), когда вводил мяч в игру из-за лицевой линии.
Вагнер ввел мяч в игру от спины игрока «Сиксерс» Де’Энтони Мелтона, после чего набрал легкие два очка из-под кольца.
На счету немца 17 очков и 3 подбора.
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