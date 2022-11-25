«Селтикс» – лучшие в НБА по эффективности за последние 10 матчей, «Пеликанс» – 2-е, «Кингз» – 3-и

возглавил рейтинг НБА по совокупной эффективности игры в нападении и защите за последние 10 матчей.

«Селтикс» находятся на 15-м месте по игре в обороне, но демонстрируют лучшую в лиге результативность в атаке. Команда выиграла 9 из 10 последних матчей и возглавляет турнирную таблицу НБА с показателями 14-4.

На второе место по совокупной эффективности вышел , который одержал 5 побед в 6 последних встречах. На третьей позиции оказался , выигравший 8 из последних 10 матчей.

Лучшую защиту показывает . «Сиксерс» сумели оправиться после неудачного старта сезона и имеют результат 9-9.

являются худшими по совокупной эффективности и в каждой отдельной категории.

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Инфографика: ESPN