Трое вывших арбитров НБА судятся с лигой. Они запрашивали исключение на прививку от коронавируса по религиозным и медицинским причинам, но были уволены.

Кен Мауэр, Джейсон Филлипс и Марк Айотт подали иск в федеральный суд Манхэттена в середине ноября. Трио утверждает, что они потеряли работу, потому что отказались соблюдать мандат НБА на вакцину против COVID-19, с которым профсоюз судей согласился в 2021 году.

При этом утверждается, что они были отстранены или уволены за несоблюдение мандата НБА на вакцинацию, несмотря на то, что запрашивали исключение по религиозным и/или медицинским причинам.

«Пришло время, чтобы люди узнали, насколько нелепы некоторые из причин для отказа в этих исключениях. Я с самого рождения был католиком и христианином. Никогда бы не подумал, что вера в нашего Господа Иисуса Христа помешает мне судить баскетбольные матчи НБА, но это случилось», – заявил Мауэр.

Хотя мандат на вакцинацию был снят до начала сезона-23/23, ни один из троих судей не был восстановлен.

По словам Мауэра, он подавал заявление об освобождении от прививки по религиозным и медицинским показаниям два раза, в обоих случаях ему было отказано. Теперь 67-летний мужчина обвиняет НБА в том, что лига ставит под сомнение его религиозные убеждения.

«Мы приняли участие в 30-минутном собеседовании. Юрист-еврей из офиса НБА беседовал со всеми нами около 30 минут. Судя по всему, ему этого было достаточно, чтобы определить, религиозны мы или нет. Для меня это смешно. Он задавал нам вопросы, которые не имели никакого отношения к нашей религии», – сказал Мауэр.

Мауэр отметил, что не поддерживает аборты, и сослался на утверждение о том, что вакцины против производятся из «абортированных клеток плода», что повлияло на его решение не делать прививку.

Мауэр начал судить в НБА в 1986 году.

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