Эдди Джонсон: «Монтрезу Харреллу нужно было спросить у Янниса, как поднять свою задницу со скамейки»

Экс-игрок НБА, участник Матча звезд Эдди Джонсон раскритиковал центрового «Филадельфии» Монтреза Харрелла, у которого произошел конфликт с форвардом .

После матча между «Сиксерс» и «Бакс» Яннис хотел исполнить традиционные 10 точных штрафных подряд. После восьмого броска Харрелл забрал себе мяч, который использовал Яннис. Форвард сам собирался поработать после игры и был недоволен тем, что ему помешал баскетболист гостевой команды.

«Никогда такого не видел. Я много раз бросал после матчей так же, как и другие игроки. Вы отбиваете друг другу «пять», когда заканчивается игра. Вы профессионалы. , ты бросаешь вместе с Яннисом. Что с тобой не так? Тебе нужно было спросить у него, как поднять свою задницу со скамейки», – завил Джонсон.

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