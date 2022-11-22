Тренер, работавший с Дюрэнтом, Уэстбруком и Карри, арестован по обвинению в изнасиловании

Баскетбольный тренер Роб Макклэнэган (43 года) в пятницу был задержан полицией Бостона в Восточном Гринвиче, штат Род-Айленд. Как информирует ESPN, специалист скрывался от правоохранительных органов после того, как в отношении него завели уголовное дело за изнасилование. Обстоятельства не раскрываются, однако в сопутствующем заявлении бостонской полиции говорится: «Департамент полиции Бостона напоминает гражданам об опасности таких препаратов, как рогипнол, которые не имеют вкуса, цвета и запаха и могут подсыпаться в напитки ничего не подозревающих жертв».

К настоящему моменту Макклэнэган уже должен быть переведен в следственный изолятор Бостона.

На своем сайте Макклэнэган называет себя «тренером по развитию баскетбольных навыков», который работал с лучшими игроками НБА. Он утверждает, что помогал бывшим MVP: Расселлу Уэстбруку, Деррику Роузу, Кевину Дюрэнту и Стефену Карри.

Макклэнэгэн играл за команду университета Сиракьюз в 1998-2001 годах.