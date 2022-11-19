Дражен Анзулович – о матче с «Автодором»: «Хотим сыграть лучше, чем с МБА»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Автодором».
«Мы хотим сыграть лучше, чем это было с МБА. Будем стараться контролировать мяч, очень тяжело играть в серьезную игру, когда у тебя 23 потери.
Все игроки здоровы и готовы к игре. Я надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в Саратове и добьемся победы», – заявил Анзулович.
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