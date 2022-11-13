«Никс» набрали рекордные 48 очков в 1-й четверти матча с «Тандер»
«Нью-Йорк» обновил клубный рекорд по количеству очков в первой четверти матча НБА.
В сегодняшней встрече с «Оклахомой» (135:145) команда набрала 48 очков, что является ее лучшим показателем за всю историю.
Примечательно, что «Тандер» набрали 79 очков к большому перерыву. Это самая результативная половина матча в исполнении команды в нынешнем сезоне.
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