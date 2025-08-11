7

«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука

MVP-2017, скорее всего, окажется в «Кингс».

Как сообщает Тим Макмэхон из ESPN, Расселл Уэстбрук точно не вернется в «Денвер», выступления за который в прошлом сезоне принесли защитнику 7-е место в голосовании за «Лучшего шестого».

У «Оклахомы», за которую Уэстбрук провел первые 11 лет своей карьеры, нет места в составе (и уж тем более в ротации), а также желания экспериментировать с командной химией, которая привела их к титулу.

По информации источников Макмэхона, «Сакраменто» считаются наиболее вероятным вариантом для Уэстбрука, которому в начале следующего сезона исполнится 37 лет. В таком случае он снова будет выходить со скамейки запасных и делить обязанности разыгрывающего с Деннисом Шредером.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
