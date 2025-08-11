  • Спортс
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ

Команды из Сербии составят компанию российским коллективам.

По информации «Спорт-Экспресс», «с высокой долей вероятности» в новом внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ примут участие два сербских клуба (какие именно пока неизвестно).

Матчи Кубка пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в формате «Финала четырех».

Согласно формату турнира, 8 команд поделят на 2 группы. В регулярном чемпионате каждая команда в своей группе сыграет 6 матчей с каждым из соперников своей группы. Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, квалифицируются в «Финал четырех».

Всего будет проведено 28 матчей в турнире – 24 в регулярном сезоне, 4 в «Финале четырех».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
