Кэм Джонсон перенес операцию и пропустит 1-2 месяца

Форвард перенес операцию по поводу разрыва мениска, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Сроки восстановления 26-летнего игрока составят от одного до двух месяцев.

Джонсон получил травму в матче против (106:108) в минувшую пятницу.

На старте нынешнего сезона форвард набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.

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