Кэм Джонсон перенес операцию и пропустит 1-2 месяца
Форвард «Финикса» Кэмерон Джонсон перенес операцию по поводу разрыва мениска, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Сроки восстановления 26-летнего игрока составят от одного до двух месяцев.
Джонсон получил травму в матче против «Портленда» (106:108) в минувшую пятницу.
На старте нынешнего сезона форвард набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.
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