Десмонд Бэйн оштрафован на 15 000 долларов за то, что пнул мяч на трибуны

НБА оштрафовала атакующего защитника на 15 000 долларов за то, что он пнул мяч на трибуны.

Инцидент произошел за 54,7 секунды до конца четвертой четверти в домашнем матче «Гризлис» против «Селтикс» (106:109) в понедельник.

Бэйн, выбранный под 30-м номером на драфте-2020, занимает 16-е место в лиге по результативности и делит второе место по количеству реализованных трехочковых в этом сезоне (44).

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