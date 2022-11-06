Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Фос Прованс», «Монако» – «Дижон» и другие матчи

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся четыре матча.

«Виллербан» примет «Фос Прованс», – .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 7-0, – 6-1, Метрополитан – 6-1, Шоле – 6-1, Дижон – 5-2, Блуа – 5-3, Нантер – 4-3, – 4-3, Лимож – 4-4, Бурк – 3-4, Гравлин-Дюнкерк – 3-5, Нанси – 3-5, Фос Прованс – 2-4, Роанн – 2-5, По-Ортез – 2-6, Ле-Портель – 2-6, Страсбур – 1-6, – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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