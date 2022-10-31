Чемпионат Франции. «Виллербан» встретится с «Нанси»

В понедельник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 7-0, Ле-Ман – 6-1, Метрополитан – 5-1, Шоле – 5-1, Дижон – 5-2, Нантер – 4-2, Блуа – 4-3, Лимож – 4-3, Виллербан – 3-3, Бурк – 3-4, Гравлин-Дюнкерк – 3-4, Роанн – 2-4, Фос Прованс – 2-4, Нанси – 2-4, По-Ортез – 2-5, Страсбур – 1-6, Париж – 1-6, Ле-Портель – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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