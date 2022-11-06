Паоло Банкеро – второй игрок в истории НБА, набравший 30+ очков и 15+ подборов в возрасте 19 лет или младше

Первый номер драфта-2022, новичок набрал 33 очка и сделал 16 подборов в субботнем домашнем матче против (123:126). Оба показателя стали рекордными для 19-летнего форварда на сегодняшний день.

Банкеро стал вторым игроком в истории лиги, который набрал 30+ очков и сделал 15+ подборов в одном матче в возрасте 19 лет или младше. Возраст новичка «Мэджик» – 19 лет и 358 дней.

Самым молодым игроком в истории, которому удавалось добиться таких показателей, был , который 29 ноября 2003 года набрал 33 очка и сделал 16 подборов в возрасте 18 лет и 334 дня.

МБА — глоток свежего воздуха в Единой лиге, Банкеро — новый Коулмен. Мои любимые игроки и команды октября