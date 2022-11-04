Винс Картер: «Паскаль Сиакам скоро войдет в топ-5 лучших игроков НБА»

Прославленный игрок отдал должное нынешнему лидеру команды Паскалю Сиакаму.

«Посмотрите на его статистику. «Торонто» вырастил не только участника звезд. Сиакам стал Самым прогрессирующим игроком и чемпионом НБА. Скоро он войдет в топ-5 лучших игроков лиги, если еще не входит туда», – заявил Картер.

На старте сезона-2022/23 Сиакам набирает 25,6 очка, 9,6 подбора и 7,9 передачи в среднем за матч.

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