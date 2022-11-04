Винс Картер: «Паскаль Сиакам скоро войдет в топ-5 лучших игроков НБА»
Прославленный игрок «Торонто» Винс Картер отдал должное нынешнему лидеру команды Паскалю Сиакаму.
«Посмотрите на его статистику. «Торонто» вырастил не только участника Матча звезд. Сиакам стал Самым прогрессирующим игроком и чемпионом НБА. Скоро он войдет в топ-5 лучших игроков лиги, если еще не входит туда», – заявил Картер.
На старте сезона-2022/23 Сиакам набирает 25,6 очка, 9,6 подбора и 7,9 передачи в среднем за матч.
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