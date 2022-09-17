Анжей Пасечник покинул «Барселону», интересен нескольким клубам

Центровой Анжей Пасечник (26 лет, 218 см) покинул «Барселону», в составе которой проходил предсезонную подготовку.
Как сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро, Пасечник входит в сферу интересов нескольких команд из Испании, Италии и Германии.
Латвийский баскетболист был выбран «Вашингтоном» под 27-м номером на драфте-2017. Он сыграл в НБА только 28 матчей (2019-2021), после чего вернулся в Европу.
В прошлом сезоне Пасечник выступал за «Бетис». В 25 матчах чемпионата Испании он набирал в среднем 11,1 очка и 4 подбора.
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