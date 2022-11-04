Чемпионат Турции. «Галатарасай» примет «Тофаш»
В пятницу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатарасай» примет «Тофаш».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 5-0, Анадолу Эфес – 4-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Каршияка – 3-2, Коньяспор – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бахчешехир – 3-3, Газиантеп – 2-3, Дарушафака – 2-3, Галатасарай – 1-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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