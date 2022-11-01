Артем Зебелин: «Автодор» славится своим фирменным атакующим баскетболом»
Центровой УНИКСа Артем Забелин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Автодором».
«Мы подходим к предстоящему матчу в отличном настроении. Подготовка проходит в штатном режиме.
«Автодор» славится своим фирменным атакующим баскетболом. Наша задача – сдержать их быстрые отрывы. Будем рады горячей поддержке болельщиков на трибунах «Баскет-холла» и надеемся порадовать их положительным результатом», – заявил Забелин.
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