Евгений Колесников: «Максимальная концентрация – залог успеха в матче с УНИКСом»
Капитан «Автодора» Евгений Колесников рассказал о задачах команды в выездном матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Впереди нас ждет непростая игра с УНИКСом. Мы едем в гости к лидеру чемпионата. Наша задача – быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча. Это залог успеха.
Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим вас за нее и обязательно вместе будем побеждать. Вместе мы – сила! За «Автодор»! – сказал Колесников.
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