Евгений Колесников: «Максимальная концентрация – залог успеха в матче с УНИКСом»

Теги УНИКС Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан «Автодора» Евгений Колесников рассказал о задачах команды в выездном матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Впереди нас ждет непростая игра с УНИКСом. Мы едем в гости к лидеру чемпионата. Наша задача – быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча. Это залог успеха.

Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим вас за нее и обязательно вместе будем побеждать. Вместе мы – сила! За «Автодор»! – сказал Колесников.

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