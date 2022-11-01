Евгений Колесников: «Максимальная концентрация – залог успеха в матче с УНИКСом»

Капитан «Автодора» рассказал о задачах команды в выездном матче лиги ВТБ с .

«Впереди нас ждет непростая игра с УНИКСом. Мы едем в гости к лидеру чемпионата. Наша задача – быть максимально сконцентрированными на протяжении всего матча. Это залог успеха.

Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим вас за нее и обязательно вместе будем побеждать. Вместе мы – сила! За ! – сказал Колесников.

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