Милош Павичевич – о матче с УНИКСом: «Приложим все силы, чтобы сыграть хорошо»

Главный тренер Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к выездному матчу лиги ВТБ с .

«Подготовка ко встрече с УНИКСом проходит стандартно. Понимаем, что нам предстоит тяжелая выездная игра с лидером Единой лиги ВТБ. Мы постараемся показать свой баскетбол, навязать хозяевам борьбу и сделаем все возможное, чтобы сыграть хорошо», – сказал Павичевич.

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