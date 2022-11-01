Милош Павичевич – о матче с УНИКСом: «Приложим все силы, чтобы сыграть хорошо»
Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к выездному матчу Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Подготовка ко встрече с УНИКСом проходит стандартно. Понимаем, что нам предстоит тяжелая выездная игра с лидером Единой лиги ВТБ. Мы постараемся показать свой баскетбол, навязать хозяевам борьбу и сделаем все возможное, чтобы сыграть хорошо», – сказал Павичевич.
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