Шакил О′Нил: «Игрокам нравится выступать под руководством Уилли Грина»

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Член зала славы Шакил О′Нил высоко оценил заслуги главного тренера «Нового Орлеана» Уилли Грина после домашней победы команды над «Далласом» (113:111).

«Я не знаком с Уилли Грином, но я играл против него. И мне кажется, что игрокам нравится выступать под его руководством.

Когда у вас такой тренер, как Уилли Грин, который позволяет вам играть, вы всегда будете выкладываться на площадке. Парни слушают его. Команда осталась без двух своих звезд, и другие игроки получили больше возможностей для броска, больше свободы. Когда они ошибаются и поворачиваются к тренеру, он не кричит, не корчит рожи», – сказал Шак.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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