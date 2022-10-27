Дражен Анзулович: «Енисею» не хватило качества, чтобы выдерживать ритм ЦСКА»

Главный тренер прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (66:102) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня увидели на площадке команды двух разных уровней.

В начале матча еще могли контролировать некоторые аспекты, но, когда пошла ротация, у нас не хватило качества, чтобы выдерживать ритм ЦСКА. Затем я дал шанс всем почувствовать высокий уровень баскетбола», – сказал Анзулович.

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