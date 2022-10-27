Евролига. Женщины. «Фамила» против ДВТК, «Мехелен» примет «Шопрон»
В четверг, 27 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата женской Евролиги.
Итальянская «Фамила» сыграет с венгерским ДВТК, бельгийский «Мехелен» примет венгерский «Шопрон».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа B
Фамила Италия – ДВТК Венгрия
27 октября. 20:30
Мехелен Бельгия – Шопрон Венгрия
27 октября. 21:30
Турнирное положение: Авенида Испания – 1-0, Жирона Испания – 1-0, Мехелен Бельгия – 0-0, Фамила Италия – 0-0, ДВТК Венгрия – 0-0, Шопрон Венгрия – 0-0, Ланды Франция – 0-1, Мерсин Турция – 0-1.
Группа А
Турнирное положение: Пулковице Польша – 1-0, УСК Прага Чехия – 1-0, Бурж Франция – 1-0, Валенсия Испания – 1-0, Виртус Италия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Сексард Венгрия – 0-1, Фенербахче Турция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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