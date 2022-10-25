«Лейкерс» не захотели обменивать Уэстбрука на Богдановича, Конли и Гэя (The Athletic)

Теги Детройт Лейкерс Руди Гэй Юта Майк Конли Расселл Уэстбрук Боян Богданович Баскетбол

«Лейкерс» могли заполучить трех ветеранов и «Юты» в минувшее межсезонье, пишет обозреватель The Athletic Тони Джонс.

По информации Джонса, «Джаз» предлагали калифорнийцам Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя, а также выбор в первом раунде драфта-2023.

Взамен «Лейкерс» должны были отдать Расселла Уэстбрука и пики первого раунда 2027 и 2029 годов.

В итоге «Юта» обменяла Богдановича в «Детройт», а Конли и Гэй остались в команде.

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