«Лейкерс» не захотели обменивать Уэстбрука на Богдановича, Конли и Гэя (The Athletic)
«Лейкерс» могли заполучить трех ветеранов и «Юты» в минувшее межсезонье, пишет обозреватель The Athletic Тони Джонс.
По информации Джонса, «Джаз» предлагали калифорнийцам Бояна Богдановича, Майка Конли и Руди Гэя, а также выбор в первом раунде драфта-2023.
Взамен «Лейкерс» должны были отдать Расселла Уэстбрука и пики первого раунда 2027 и 2029 годов.
В итоге «Юта» обменяла Богдановича в «Детройт», а Конли и Гэй остались в команде.
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