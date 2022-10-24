Пьеррия Хенри вернулся в «Басконию»

Разыгрывающий Пьеррия Хенри (29 лет, 196 см) официально перешел в «Басконию».

Контракт подписан до конца сезона-22/23.

В матчах Евролиги-21/22 в составе «Фенербахче» Хенри набирал в среднем 7,9 очка, 3,4 подбора и 4,2 передачи. Перед этим он провел два сезона за «Басконию».

Хенри пытался пробиться в НБА, но в октябре был отчислен из «Рокетс».

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