Монтрез Харрелл: «Вел переговоры с «Бостоном», но это сотрудничество не принесло бы результат»
Центровой «Филадельфии» Монтрез Харрелл рассказал об интересе со стороны «Бостона» в минувшее межсезонье.
«Я обсуждал с ними переход. Честно говоря, ничего бы из этого не вышло. Я действительно вел с ними переговоры, но их видение моей роли в команде не было идеальным. Это сотрудничество не принесло бы результат», – признался Харрелл.
В сентябре центровой договорился с «Сиксерс» о двухлетнем контракте на 5,3 миллиона долларов.
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