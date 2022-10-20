Монтрез Харрелл: «Вел переговоры с «Бостоном», но это сотрудничество не принесло бы результат»

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Центровой «Филадельфии» Монтрез Харрелл рассказал об интересе со стороны «Бостона» в минувшее межсезонье.

«Я обсуждал с ними переход. Честно говоря, ничего бы из этого не вышло. Я действительно вел с ними переговоры, но их видение моей роли в команде не было идеальным. Это сотрудничество не принесло бы результат», – признался Харрелл.

В сентябре центровой договорился с «Сиксерс» о двухлетнем контракте на 5,3 миллиона долларов.

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