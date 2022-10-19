«Торонто» продлил Малакая Флинна на сезон-23/24

воспользовался опцией на четвертый год в контракте разыгрывающего Малакая Флинна (24 года, 185 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, баскетболист гарантированно заработает 3,9 миллиона долларов за сезон-2023/24.

Флинн был выбран «Рэпторз» под 29-м номером на драфте НБА-2020. В первом сезоне он набирал 7,5 очка и 2,9 передачи в среднем за матч. В прошлом чемпионате его показатели снизились до 4,3 очка и 1,6 передачи.

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