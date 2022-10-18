Стивен Сайлас эмоционально отреагировал на продление контракта Кевина Портера

«Хьюстон» и защитник договорились о продлении контракта на четыре года и 82,5 миллиона долларов.

Главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас едва не заплакал, когда журналист спросил, что для него значит новый контракт Портера как для человека, который помог баскетболисту раскрыться в техасской команде.

Портер пришел в «Рокетс» в январе 2021 года из «Кливленда» в обмен на защищенный в Топ-55 пик второго раунда драфта. В «Кавальерс» баскетболист попал в скандальную ситуацию после того, как у него отняли шкафчик в раздевалке.

В прошлом сезоне Портер провел за 61 матч, набирая в среднем 15,6 очка, 4,4 подбора, 6,1 передачи и 1,1 перехвата.

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