Шэй Гилджес-Александер восстановился от травмы и готов играть со старта сезона

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер готов сыграть в первом матче нового сезона НБА против «Миннесоты» 19 октября.

В конце сентября Гилджес-Александер получил растяжение связки коленного сустава. Существовало опасение, что Шэй может пропустить старт регулярного чемпионата, но он успел восстановиться.

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