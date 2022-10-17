Шэй Гилджес-Александер восстановился от травмы и готов играть со старта сезона
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер готов сыграть в первом матче нового сезона НБА против «Миннесоты» 19 октября.
В конце сентября Гилджес-Александер получил растяжение связки коленного сустава. Существовало опасение, что Шэй может пропустить старт регулярного чемпионата, но он успел восстановиться.
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