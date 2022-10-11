ЦСКА заключил соглашение с Indever. Компания будет одевать тренерский штаб армейцев

Компания Indever стала официальным партнером ЦСКА. В течение ближайших двух сезонов тренерский штаб армейцев во время матчей и официальных мероприятий будет носить одежду, созданную дизайнерами и портными компании.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал заключение сделки.

«Строгий мужской костюм давно стал составной частью баскетбола, обязанность его ношения для тренеров внесена в регламенты турнира. Имидж тренерского штаба у болельщиков ассоциируется с имиджем клуба, и я рад, что в ближайшие два года этот образ будет создаваться настоящими профессионалами своего дела, мастерами, которые умело сочетают в работе качество и элегантность.

Благодарю коллег из компании Indever за поддержку и энтузиазм в работе с нашим клубом, надеюсь на успешное и долгосрочное сотрудничество», – заявил Ватутин.

Контракты и платежные ведомости НБА

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»