«Хоукс» отчислили Брукса, Эллисона, Этьенна и Силву

отчислила четверых игроков, с которыми ранее были подписаны негарантированные соглашения.

Защитники Армони Брукс (24 года, 191 см), Малик Эллисон (26 лет, 198 см) и Тайсон Этьенн (23 года, 188 см), а также форвард Крис Силва (26 лет, 203 см) покинули расположение команды.

Ожидается, что «Хоукс» оставят 15-е место в заявке на сезон вакантным. Недавно клуб обменял Мо Харклесса, чтобы не платить налог на роскошь.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли