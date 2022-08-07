Деандре Джордан: «Майкл Мэлоун сказал, что я буду выходить в старте вместо Йокича»

Новобранец в шутку заявил, что главный тренер видит его основным центровым команды.

«Ну, он сказал, что я буду выходить в старте вместо Николы», – сказал Джордан.

После этого ветеран отдал должное MVP двух последних сезонов НБА и рассказал о своей роли в команде.

«Все понимают, что Никола – это голова змея. Моя же роль заключается в том, чтобы выходить со скамейки запасных и помочь нашему второму составу. Я должен добавить команде темпа, ставить заслоны и делать броски других парней легче. Также мне нужно набирать больше очков в быстром нападении, работать на подборе с обеих сторон площадки и обеспечивать защиту «краски», – добавил Деандре.

Джордан заканчивал прошлый сезон в «Филадельфии». В 16 матчах регулярного чемпионата за «Сиксерс» он набирал в среднем 4,6 очка и 5,8 подбора за 13:22 на площадке.

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