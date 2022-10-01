Шарунас Ясикявичюс – о поражении от «Гран-Канарии»: «У «Барселоны» проблемы в защите»

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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс назвал причины поражения команды в стартовом матче Лиги ACB против «Гран-Канарии» (85:88).

«Мы отставали весь матч. Мы слишком часто фолили на шутерах и упустили много мелких деталей. Мне очень нравится, как мы тренируемся, но мы допустили много потерь. Нужно уделить этому больше внимания.

Если мы набираем 40 очков в первой половине матча, допуская 10 потерь, нам придется это обсудить. У нас проблемы в защите. Позволить сопернику набрать 88 очков – это слишком. Наши действия в обороне недостаточно хороши», – заявил Ясикявичюс.

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