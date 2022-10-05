Стивен Джексон и Пол Пирс считают, что «Лейкерс» могут не выйти в плей-офф

Бывшие звезды НБА Стивен Джексон и не верят в то, что «Лейкерс» проведут успешный сезон. По мнению бывших чемпионов, команда Леброна Джеймса и может даже не выйти в плей-офф.

«Я не представляю, чтобы Дэвис пришел на тренировку со словами: «Парни, в этом сезоне все забирайтесь мне на спину. Я вытащу нас. Плевать, что говорят о нас в СМИ. Я вытащу нашу команду». Он так не скажет. А если у него не будет такого настроя, то они даже не выйдут в плей-офф. Посмотрите, как сейчас выглядит Западная конференция», – сказал Джексон.

«Я даже сомневаюсь, что «Лейкерс» войдут в восьмерку лучших на Западе», – согласился Пирс.

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