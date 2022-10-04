«Денвер» продлил Боунса Хайлэнда до 2024 года

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«Денвер» активировал опцию в контракте с разыгрывающим Боунсом Хайлэндом (22 года, 191 см) на сезон-2023/24.

Таким образом, баскетболист гарантированно заработает 4,5 миллиона долларов за следующие два года (2,3 млн долларов – в сезоне-23/24).

Хайлэнд был выбран «Наггетс» под 26-м номером на драфте-2021. В дебютном сезоне в НБА он набирал в среднем 10,1 очка за 19 минут на площадке при реализации 36,6% из-за дуги.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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