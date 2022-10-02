«Денвер» продлил контракт с Келвином Бутом до 2025 года

Генеральный менеджер Келвин Бут договорился с руководителями клуба о многолетнем продлении контракта.

Как сообщает обозреватель Denver Post Майк Сингер, новое соглашение с функционером будет длиться как минимум до окончания сезона-2024/25.

Бут работает генеральным менеджером «Денвера» с 2020 года. После ухода в «Миннесоту» Тима Коннелли, который занимал пост президента «Наггетс», Бут стал управлять баскетбольными операциями клуба.

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