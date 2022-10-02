Маскот «Денвера» – самый высокооплачиваемый в НБА – 625 000 долларов в год

Маскот Рокки является самым высокооплачиваемым маскотом в с зарплатой в 625 000 долларов в год.

Рокки зарабатывает в 10 раз больше средней зарплаты маскота в НБА (около 60 000 долларов в год) и на 300 000 долларов меньше минимальной зарплаты игрока НБА.

В сезоне-2021/22 минимальная зарплата игроков НБА составляла от 925 258 долларов до 2,6 миллиона. Минимальная зарплата игрока зависит от его прошлого опыта.

В сезоне-2022/23 минимальная зарплата будет повышена и будет варьироваться от 1 017 781 доллара до 2 905 851.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана