Чемпионат Франции. «Ле-Ман» встретится с «Шоле»

Сегодня в матче регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 3-0, Блуа – 3-0, Ле-Ман – 2-0, Шоле – 1-0, Метрополитан – 2-1, Дижон – 2-1, По-Ортез – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Бурк – 2-1, Фос Прованс – 1-1, Роанн – 1-2, Виллербан – 1-2, Нантер – 1-2, Страсбур – 1-2, Нанси – 1-2, Париж – 0-3, Ле-Портель – 0-3, Лимож – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

Эмил Райкович: «Мне все еще не нравится, как мы выглядим»