Терренс Росс: «При росте 218 см Бол Бол двигается, как защитник, и бросает 3-очковые»

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Ветеран «Орландо» Терренс Росс высоко оценил потенциал новобранца команды Бола Бола.

«Просто фрик. Даже не знаю, как его описать. При росте 218 сантиметров он двигается, как защитник, и бросает трехочковые. Никогда такого не видел. Как только этот парень научиться использовать свои сильные стороны, он станет отличным игроком», – заявил Росс.

Бол перешел в «Мэджик» в феврале этого года в результате обмена с «Бостоном», но не провел за команду ни одного матча из-за операции на стопе.

Ранее 22-летний центровой выступал за «Денвер» (2019-2022). В 53 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 1,2 подбора за 6,2 минуты на площадке.

Перемен! «Орландо»

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