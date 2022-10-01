Терренс Росс: «При росте 218 см Бол Бол двигается, как защитник, и бросает 3-очковые»

Ветеран «Орландо» Терренс Росс высоко оценил потенциал новобранца команды Бола Бола.
«Просто фрик. Даже не знаю, как его описать. При росте 218 сантиметров он двигается, как защитник, и бросает трехочковые. Никогда такого не видел. Как только этот парень научиться использовать свои сильные стороны, он станет отличным игроком», – заявил Росс.
Бол перешел в «Мэджик» в феврале этого года в результате обмена с «Бостоном», но не провел за команду ни одного матча из-за операции на стопе.
Ранее 22-летний центровой выступал за «Денвер» (2019-2022). В 53 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 1,2 подбора за 6,2 минуты на площадке.