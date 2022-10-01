Реджи Херн завершил игровую карьеру и стал скаутом «Сперс»

Атакующий защитник Реджи Херн завершил игровую карьеру.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 31-летний Херн принял предложение и присоединится к скаутскому отделу техасского клуба.

Херн отыграл на профессиональном уровне 9 сезонов. Большая часть его карьеры прошла в Лиге развития. В активе баскетболиста 3 матча за «Детройт» в сезоне-17/18.

В 2017 году Херн помог сборной США завоевать золото на чемпионате Америки. В 2018-м Федерация баскетбола США признала Реджи игроком года.

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