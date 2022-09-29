Леброн Джеймс: «Я предан «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года.

«Я пришел сюда, потому что верю в эту организацию, и я все еще здесь. Все очень просто. Я предан этому клубу. С нетерпением жду нового сезона в составе «Лейкерс», – сказал Джеймс.

Звездный баскетболист перешел в «Лейкерс» в 2018 году. В сезоне-2019/20 он помог команде выиграть 17-й титул чемпиона .

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