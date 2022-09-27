Аарон Гордон объяснил, почему удалил негативную реакцию на штраф Эдвардсу за гомофобное высказывание

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Форвард «Денвера» Аарон Гордон неоднозначно отреагировал на новость о штрафе НБА в отношении Энтони Эдвардса («Миннесота»), который опубликовал видео с насмешками над геями.

Гордон опубликовал три эмодзи с большим пальцем вниз, чем вызвал бурную реакцию болельщиков в твиттере. Через несколько минут игрок удалил твит и написал: «Как я могу быть гомофобом...»

Аарон объяснил свои действия во время медиа-дня «Наггетс».

«Я открыл твиттер, увидел, что Энту выписали штраф на 40 тысяч. Мне всегда неприятно видеть, как у моих братьев изымают денежные суммы, особенно если это связано со свободой выражения мнения. И вот я опубликовал эти смайлики, но не знал, что он конкретно сказал.

А потом я немного изучил вопрос. Свобода слова – это очень важно, но те вещи, которые были сказаны... некоторые произнесенные вещи могут повлечь определенные последствия. Этот штраф был заслуженным», – заявил Гордон.

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