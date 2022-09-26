В Испании тестируют новое правило. Мяч после вылета в аут вводится в игру без участия судьи

В Испании тестируют новое правило, которое подразумевает, что мяч после вылета в аут вводится в игру без привычного участия судьи.

Игрок может взять мяч и сразу ввести его обратно в игру. Обычно перед этим игровой снаряд оказывается в руках арбитра.

Правило действует на протяжении первых 38 минут матча и в ситуациях, когда игра идет на половине площадки команды, которая должна ввести его.

Новое правило уже было проверено в матчах Суперкубка Испании.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?