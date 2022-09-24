Яннис Адетокумбо обратился к восковой фигуре Крис Дженнер с просьбой взять его в шоу «Семейство Кардашьян»

Звездный форвард «Бакс» в очередной раз продемонстрировал свое специфическое чувство юмора.

Адетокумбо обратился к восковой фигуре Крис Дженнер, попросив взять его в популярное шоу «Семейство Кардашьян».

«Возможно, вы возьмете меня в шоу. Я могу стать ценным для вас. Там можем быть я, Канье, Трэвис Скотт. Чувствую себя частью семьи. Смотрю вас каждый день. Мне бы хотелось стать частью шоу. Что думаешь, Крис?» – сказал грек.

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