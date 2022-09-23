Рашард Льюис и Кит Боганз присоединились к тренерскому штабу «Детройта»

объявил о нескольких повышений и кадровых изменений, в том числе о добавлении двух бывших игроков НБА в тренерский штаб Дуэйна Кейси.

и , которые в сумме провели в НБА 27 сезонов, были назначены ассистентом главного тренера и тренером по развитию игроков.

К тренерскому штабу «Пистонс» также присоединились Брэндон Бэйли и Бриттни Дональдсон, которые последние три сезона работали в «Бостоне» и «Торонто» соответственно.

43-летний Льюис является двукратным участником Матча всех звезд и чемпионом НБА 2013 года в составе «Майами». 42-летний Боганз провел в НБА 11 сезонов, сыграв за восемь команд.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?