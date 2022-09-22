Чонси Биллапс: «Не знаю, каким был бы карьерный путь Леброна, если бы «Пистонс» выбрали Мело»

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Бывший игрок «Пистонс» Чонси Биллапс считает, что Кармело Энтони мог бы составить конкуренцию Леброну Джеймсу, если бы на драфте-2003 его под 2-м номером взял бы клуб из Детройта.

Биллапс заявил об этом во время записи подкаста с экс-игроками НБА Мэттом Барнсом и Стивеном Джексоном.

Биллапс: Есть вот такой интересный вопрос. Я постоянно говорю об этом. Не знаю, каким был бы карьерный путь Леброна, если бы «Пистонс» выбрали Мело.

Мэтт Барнс: В «Детройте» у Мело бы была намного более сильная система поддержки.

Биллапс: О том и речь. Он получил бы правильное баскетбольное образование. Он не бросал бы по 25 раз за матч.

Мы в команде думали, что руководство выберет Мело. Мы все так думали. Мы предвкушали это.

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